10 февраля в Ростов-на-Дону прибудет единственный в мире «Поезд Победы»

Выставка будет открыта 11, 12, 13 и 14 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 февраля в Ростов-на-Дону прибудет «Поезд Победы», единственный в мире интерактивный «музей в движении». Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Посетить передвижную экспозицию жители и гости города смогут на станции «Ростов Главный» в 19:57. Выставка будет открыта 11, 12, 13 и 14 февраля, - рассказал Алексей Логвиненко.

«Поезд Победы» - художественная инсталляция, посвященная Великой Отечественной войне. Каждый из вагонов олицетворяет собой тот или иной военный период.

- Считаю, что это хорошая возможность взрослым вспомнить историю Родины и познакомить с ней ближе своих детей, - добавил Алексей Логвиненко.

Ж/д состав не мог обойти Ростов-на-Дону. Напомним, именно в донской столице в конце 1941 года вермахт потерпел первое крупное поражение, а в 1942 местные жители проявляли настоящий героизм во время нападения захватчиков. Работу по выпуску оружия, боеприпасов и снаряжения в городе не останавливали ни на минуту. Раненых принимали десятки госпиталей.

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