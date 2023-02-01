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НовостиОбщество1 февраля 2023 16:22

В четырех районах Ростовской области трассу М-4 «Дон» сделают платной

Нововведение начнет работать после ремонта автодороги
Лейла МИРИШОВА
Участки расположены в Чертковском, Миллеровском, Каменском и Тарасовском районах.

Участки расположены в Чертковском, Миллеровском, Каменском и Тарасовском районах.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области после ремонта трассы М-4 «Дон» хотят сделать платными несколько участков. Об этом сообщили на портале ГИС ЕГРЗ.

Так, Федеральное управление Госэкспертизы опубликовало положительное заключение на проект ремонта трассы из Москвы до Воронежа. Работы будут проходить на участках с 777-го до 993-го километра. После завершения работ их планируется сделать платными.

Участки расположены в Чертковском, Миллеровском, Каменском и Тарасовском районах.

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