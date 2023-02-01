В четырех районах Ростовской области трассу М-4 «Дон» сделают платной

Участки расположены в Чертковском, Миллеровском, Каменском и Тарасовском районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области после ремонта трассы М-4 «Дон» хотят сделать платными несколько участков. Об этом сообщили на портале ГИС ЕГРЗ.

Так, Федеральное управление Госэкспертизы опубликовало положительное заключение на проект ремонта трассы из Москвы до Воронежа. Работы будут проходить на участках с 777-го до 993-го километра. После завершения работ их планируется сделать платными.

Участки расположены в Чертковском, Миллеровском, Каменском и Тарасовском районах.

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