В Ростовской области фильм «Чебурашка» за месяц собрал больше 168 миллионов рублей

В России «Чебурашка» собрал порядка 5,7 миллиарда рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области фильм «Чебурашка» за месяц собрал 168 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте Единой системы сведений о показах фильмов.

В январе в Ростовской области фильм посмотрели больше 523 тысяч человек. Также за этот месяц для граждан организовали порядка 8,3 тысячи сеансов. В среднем за один сеанс касса кинотеатров пополнялась на 20 тысяч рублей. На каждый кинопоказ в среднем приходили 63 человека.

Отметим, что в России «Чебурашка» собрал порядка 5,7 миллиарда рублей, став самым кассовым фильмом за всю историю отечественного кино.

На втором месте по популярности находится «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», собравшая около 15 миллионов рублей.

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Картину показывают даже в районных кинотеатрах

(Подробности)