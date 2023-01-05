В Ростове, несмотря на санкции, стартовал показ блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар-2»

Несмотря на санкции, в Ростове показывают иностранные фильмы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове стартовала премьера второй части «Аватара». Кинокартину Джеймса Кэмерона, несмотря на санкции, показывают в нескольких кинотеатрах донской столицы.

Правда, цена на билет на фильм "кусается". Если смотреть картину в очках, то придется заплатить около тысячи рублей. Без очков билет будет стоить в два раза дешевле.

Также «Аватар. Путь воды» можно увидеть в кинотеатре в Каменске-Шахтинском. Там фантастический фильм показывают сразу после семейной картины «Чебурашки».

Отметим, полный список развлечений на новогодние каникулы вы можете увидеть здесь.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, что в одном из кинотеатров донской столицы произошла драка, в результате которой одному из посетителей сломали нос.

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