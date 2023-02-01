Глава СК России Бастрыкин запросил отчет по делу искалеченной пластикой участницы конкурса красоты в Сочи

Экспертиза показала, что нанесенный ущерб - результат операции и допущенных технических нарушений. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования резонансного уголовного дела. Речь идет об изуродовании участницы конкурса красоты в Сочи Юлии Тарасевич после неудачной пластической операции. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Кубань».

Глава СК поручил руководителю ведомства по Краснодарскому краю доложить об установленных обстоятельства и о результатах расследования.

Как сообщает издание, пластическую операцию Юлии Тарасевич провели в частной клинике в Сочи 3 декабря 2020 года. Женщина обратилась в Следственный комитет после того как хирурги отказались помогать в последующем лечении. В 2022 году региональный Следком возбудил в отношении оперирующих докторов уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По результатам исследования удалось установить, что в результате операции у потерпевшей образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, сообщили в кубанском СК. А также пациентка теперь страдает от тотальной симметричной слабости мимических мышц и трофических нарушений в области лица.

Уточняется, что после операции врачи утверждали, что у пациентки были противопоказания ко вмешательству, и это привело к проблемам. Но экспертиза показала, что ущерб, который понесла потерпевшая, - результат операции и допущенных технических нарушений.

Расследование продолжается. Издание отмечает, что врачи продолжают оперировать в частных клиниках Краснодара и Волгограда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанин отсудил у обидчика 200 тысяч рублей за откушенный нос

От 43-летнего мужчины чуть не ушла жена, и начались проблемы на работе (подробнее)