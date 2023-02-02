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НовостиОбщество2 февраля 2023 7:25

Сити-менеджер Ростова поздравил земляков с 80-летием победы под Сталинградом

В южной столице сейчас живут 5 участников этого сражения
Ангелина СКИБА
Донские Герои внесли неоценимый вклад в Победу

Донские Герои внесли неоценимый вклад в Победу

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 2 февраля, сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поздравил земляков с 80-летием победы над фашистами под Сталинградом.

- Сталинградская битва продолжалась 200 огненных дней. В донской столице живут 5 непосредственных участников этого сражения: Константин Новичков, Родион Шутенко, Валентина Манжурина, Инесса Козлова и Евгения Тюкина, - напомнил в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.

Глава администрации подчеркнул, что донские Герои внесли неоценимый вклад в общий подвиг, проявили несгибаемое мужество и стойкость.

- Ветераны - яркий пример мудрости, жизнелюбия и самоотверженности. Бесконечная благодарность всем бойцам за преданность родной земле. Желаю крепкого здоровья, ежедневной радости и благополучия, - написал Алексей Логвиненко.

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