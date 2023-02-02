Социолог из Ростова рассказал, когда отцы принимают решение выйти в декрет

Однозначно уйти в декрет готовы 27% потенциальных отцов. Фото: Александр ГАМОВ

Ростовчане, как и российское общество, до сих пор не готовы воспринимать отцов в декрете как повседневное явление. Об этом рассказал NEWS.ru социолог ростовского ЮФУ и стажер программы «Гендерные исследования» ЕУСПб Александр Лепин. Эксперт прокомментировал итоги исследования SuperJob, по которым 43 процента мужчин готовы выйти в декрет вместо жены, если обстоятельства потребуют, а 17 процентов работодателей утверждают, что уже отправляли своих сотрудников-мужчин в отпуск по уходу за ребенком.

При этом эксперт считает, что готовность представителей сильного пола идти в декрет достаточно условна. Александр Лепин предполагает, что потенциальные отцы лишь демонстрируют добрые намерения, а воплощать их в жизнь готовы далеко не все.

Собеседник заметил, что решение о выходе в декрет мужчина сам не принимает — только после сложных переговоров в семье. И против этого чаще работают не экономические причины, а гендерные стереотипы, которые не дают мужчине отказываться от роли добытчика, да и работодатели не готовы увидеть сотрудника в отпуске по уходу за ребенком.

- Если для одних пап декрет — это спасение от грядущего увольнения, то для других — потеря профессиональных навыков. В нашей культуре родительства и для работодателей, и для отцов отпуск по уходу за ребенком сродни городской легенде, - рассказал исследователь.

По итогам опроса SuperJob, 27 процентов мужчин, планирующих отцовство, готовы уйти в декрет, а 16 процентов скорее согласились бы на это. 57 процентов мужчин в отпуск по уходу за ребенком идти не готовы, аргументируя позицию финансовыми причинами и своими взглядами на семейный уклад.

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