В Ростове больше половины мужчин считают дискриминацией выходить на пенсию позже женщин

Молодежь чаще выступает за равноправие во всем, а те, кто пожил дольше, согласен с действующими нормами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Разных возраст выхода на пенсию не устраивает 51 процент мужчин Ростова. Представители сильного пола, недовольные тем, что им нужно трудиться на пять лет дольше женщин, считают такой факт дискриминацией. Таковы результаты опроса портала SuperJob.

И 36 процентов опрошенных ростовчан считают, что выход на пенсию позже женщин на пять лет ущемляет права мужчин. 47 процентов ответивших на вопросы анкеты ничего крамольного здесь не видят.

Мужчины чаще женщин говорили, что их повышенные по сравнению с женщинами требования к стажу являются дискриминацией — 51 процент против 22. Причем чаще недовольство выказывали мужчины моложе 34 лет — таких было 56 процентов. Свою позицию они объясняли такими доводами: «Длительность жизни у мужчин меньше» и «Перед законом все равны».

При этом большинство женщин отрицают, что выход на пенсию на пять лет позже является дискриминацией мужчин. Аргументировали свои ответы, в основном, тем, что у представителей сильного пола зарплата выше, а времени, сил и здоровья на семью они тратят меньше. Молодые женщины оказались толерантнее к мужчинам: 37 процентов из дам поддержали идею одинакового пенсионного возраста для всех, а среди женщин старше 45 лет только 20 процентов высказались «за».

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