Врач назвал симптомы, которые нельзя игнорировать, иначе они приведут в реанимацию за два дня

Несколько симптомов нельзя игнорировать - нужно обращаться к медикам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ни в коем случае нельзя игнорировать сильную и острую головную боль, а также боли в животе и груди, нарушения речи и одышку, заметила в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Анастасия Московченко. Эксперт призывает при этих симптомах, если не помогли обычные препараты, срочно обращаться к медикам.

- Сильная, острая головная боль с рвотой и тошнотой, которая не проходит за день или два, которую не снимают обычные препараты, сильная боль в животе, одышка, нарушения речи — все это повод срочно обратиться к врачу, - подчеркивает терапевт. - Конечно, если эти нарушения не вызваны переутомлением, стрессом, погрешностями в диете.

Доктор обратила внимание, что к любому из этих симптомов стоит прислушаться, особенно, если головная боль, например, не проходит два дня, и лекарства не помогают, а к боли подключилась тошнота и рвота, а отдых и сон не помогают.

- Нельзя игнорировать высокую температуру, если она не сбивается обычными препаратами, потери сознания. Все это может быть признаком серьезных заболеваний, - обращает внимание врач. - Как и ощущение нехватки воздуха при обычной физической нагрузке, когда сложно, например, подняться на первый этаж, когда недавно без труда забирались на пятый — это грозный симптом.

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