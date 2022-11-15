Что может таиться за фоновой усталостью и привычным стрессом, объяснила ростовский невролог

Фото: Архив КП

Врач-невролог высшей категории «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ» Мария Шлапак рассказала почему у детей все чаще возникают задержки речевого развития и под какие болезни может маскироваться невроз.

ПОД УТОМЛЯЕМОСТЬЮ И ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ МОЖЕТ СКРЫВАТЬСЯ ДИАБЕТ

- Вы говорили, что выбирали между технической специальностью и врачебной. Почему же выбор пал все же на медицину?

- Я очень люблю общаться с людьми, а это большая часть в работе врача. Нравится сам процесс общения. Ведь не всегда известно, какой человек придет, с какой проблемой обратится, с каким настроением. Одним словом, - настоящие головоломки, которые в медицинской среде гораздо интересней, чем в технической.

- А с какими симптомами стоит задуматься о походе к неврологу?

- Невролог занимается лечением патологии нервной системы. Самое простое, что приходит на ум - боли в позвоночнике, головные боли, двигательные расстройства, парезы и параличи. Но гораздо сложнее сказать, с чем к неврологу идти не надо, так как практически любой симптом может быть патологией нервной системы.

Поторопиться с походом к неврологу стоит, если есть приступы потерь сознания, стойкая головная боль, либо же, если головная боль изменила характер.

- Есть ли симптомы, с которыми человек привыкает жить, а врач смог бы их легко купировать?

- Конечно. Причин для таких жалоб много. И среди них могут быть как простые патологии, так и достаточно серьезные. И врач должен их сам различать. Например, при утомляемости, снижении работоспособности, головных болях прежде чем думать о такой реакции на стресс или усталости, надо исключить анемию и сахарный диабет. Придя с этой проблемой к неврологу, доктор вам назначит клинические и лабораторные обследования. И поможет вам решить вашу проблему.

Фото: из архива Марии Шлапак

НЕВРОЗ - ВЕЛИКИЙ АКТЕР

- Последние два года коронавирусная инфекция не сходила с заголовков всех новостей. Ходит много разговоров о том, что есть осложнения, которые связаны с неврологической системой организма. Как это проявляется у переболевших людей? И часто ли вы сталкивались за время пандемии со случаями такого рода осложнений?

- Самым известным симптомом является изменение обоняния или его отсутствие. И это не просто насморк, тут уже все связано с мозгом, так как вирус бьет в зону гипокампа. А эта зона рядом с зоной эмоций, поэтому после ковида люди замечают изменение эмоциональной сферы, очень часто появляются депрессии или похожие на нее расстройства. Также снижается работоспособность, появляется утомляемость.

Также вирус бьет по периферической нервной системе, что проявляется слабостью в конечностях, онемением. И тут есть методы лечения. Иногда мы можем помочь прямо радикально. Но иногда такого сделать не получается. Зато можем значительно облегчить состояние и предотвратить прогрессирование симптомов.

- А что такое невроз? И чем невролог может помочь пациенту с этой проблемой?

- Если говорить простым языком, то невроз - реакция личности на большое количество стрессовых ситуаций. Причем для каждого человека критическая масса стресса разная.

Невроз проявляется абсолютно по-разному. Невроз - великий актер. Он может принять любую маску. Иногда это ощущение кома в горле, иногда он маскируется под сердечную патологию, под желудочно-кишечную патологию и даже под легочную.

Чтобы понять, что это на самом деле, надо обязательно прийти к доктору.

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ СТРАДАЮТ ОТ ЗАДЕРЖКИ РЕЧИ

- Вы еще работаете с маленькими пациентами. С какими проблемами чаще обращаются родители с детьми?

- В последнее время все чаще обращаются с задержкой речевого развития. Я думаю, что это наша плата за цивилизацию. Степень мелкой моторики снижена. Сейчас достаточно пальчиком нажать на кнопку монитора. Возможно, с этим и связана задержка речевого развития.

- А чем может грозить игнорирование неврологических симптомов и у взрослых, и у детей?

- Это чревато прогрессированием патологии. Если на начальных стадиях еще возможно справиться с болезнью или предотвратить ее развитие, то при обращении на поздней стадии, есть вероятность, что помочь уже будет невозможно.

Например, многие считают, что снижение памяти с возрастом является нормой. И до врача дело не доходит, пока родственник полностью не теряет бытовую и социальную адаптацию. На начальных этапах этот процесс можно затормозить. Поэтому не надо затягивать с походом к врачу.

- Нужно ли посещать невролога с профилактической целью?

- Тут все зависит от уже имеющегося набора патологий. Если есть гипертоническая болезнь или сахарный диабет, то даже при отсутствии неврологических жалоб, посещать невролога хотя бы несколько раз в год надо, чтобы не упустить развитие неврологических осложнений.

Если же у человека все хорошо, то главная профилактика - регулярная сдача анализов. И тогда к неврологу ходить не надо.