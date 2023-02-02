В Ростовской области на 10,5 лет осудили участницу террористической организации

Вердикт суда в законную силу пока не вступил Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области участница террористической организации получила 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

По данным инстанции, женщина вступила в незаконное вооруженное формирование на территории Сирии летом 2015 года. Она лечила раненых боевиков, занималась стиркой белья и приготовлением пищи.

В 2016 году отправилась в Турцию, потом была в Египте. Женщина успешно скрывалась от закона до 2021 года, в декабре ее задержали.

После этого было возбуждено уголовное дело. Приговор вынесли по двум статьям: «Участие в деятельности террористической организации» и «Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом в целях, противоречащих интересам Российской Федерации».

Отметим, что вердикт в законную силу пока не вступил, и подсудимая еще может его оспорить.

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