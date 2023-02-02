В центре Ростова на улице умер мужчина

Происшествие случилось на улице Советской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Ростова-на-Дону скончался мужчина. Происшествие случилось на улице Советской 2 февраля, сообщили очевидцы «КП-Ростов-на-Дону».

По словам свидетелей произошедшего, на вид человеку было около 40 лет. Мужчина находился возле остановочного пункта, когда ему стало плохо. Он упал и перестал подавать признаки жизни. Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

Официальная информация о происшествии пока не поступала. Что стало причиной трагедии, неизвестно.

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