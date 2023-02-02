В Волгодонске мужчину подозревают в организации подпольных азартных игр

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Иван ВИСЛОВ

В Волгодонске задержали мужчину по подозрению в организации подпольных азартных игр. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

По версии следствия, с июня 2022 года по январь 2023 42-летний местный житель вместе с сообщниками организовал в нежилом помещении игорный клуб без полученного разрешения на осуществление этой деятельности. В основном посетители заведения играли в карточные игры. В доме у подозреваемого прошел обыск. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".

- В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, – сообщили в ведомстве.

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