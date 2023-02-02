В Ростове 66-летняя женщина попала под колеса автобуса №96

Нога пенсионерки оказалась прямо под задним колесом машины Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону водитель автобуса №96 сбил 66-летнюю женщину. Происшествие случилось около 6 часов 2 февраля в Первомайском районе города.

По предварительной информации, 40-летний мужчина за рулем автобуса «Волгобас» выполнял маршрут ГПЗ-10-Сельмаш. В районе дома №2Г на улице Менжинского он притормозил на остановке. Из общественного транспорта вышла 66-летняя женщина. В этот момент шофер поехал дальше. Нога пенсионерки оказалась прямо под задним колесом машины.

- В результате ДТП пострадавшую с травмами доставили в больницу, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося и просят помочь в этом очевидцев.

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