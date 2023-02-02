В Ростовской области в ДТП погиб 41-летний водитель «ВАЗ-2107»

Автомобиль смяло, будто бумажный лист. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии погиб 41-летний водитель «ВАЗ-2107». Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 2 февраля около 16:45 на трассе М-4 «Дон».

По информации ведомства, 41-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» двигался превысил допустимую скорость и не справился с управлением. В результате он выехал на встречную полосу и на всей скорости врезался в «Рено Премиум», под управлением водителя 44-летнего шофера.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Еще двоих пассажиров с травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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