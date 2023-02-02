Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 февраля 2023 18:33

В Ростовской области в ДТП погиб 41-летний водитель «ВАЗ-2107»

Еще двое пассажиров отечественного авто получили травмы
Лейла МИРИШОВА
Автомобиль смяло, будто бумажный лист. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Автомобиль смяло, будто бумажный лист. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии погиб 41-летний водитель «ВАЗ-2107». Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 2 февраля около 16:45 на трассе М-4 «Дон».

По информации ведомства, 41-летний водитель за рулем «ВАЗ-2107» двигался превысил допустимую скорость и не справился с управлением. В результате он выехал на встречную полосу и на всей скорости врезался в «Рено Премиум», под управлением водителя 44-летнего шофера.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Еще двоих пассажиров с травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове 66-летняя женщина попала под колеса автобуса №96

Водитель общественного транспорта сбил пассажирку, которая вышла на остановке

(Подробности)