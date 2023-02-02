Жителя Ростовской области суд приговорил к 10 годам колонии за попытку вступить в ИГИЛ*

Мужчину задержали в аэропорту Минеральных вод Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области жителя осудили на 10 лет колонии за попытку вступить в террористическую организацию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По информации ведомства, в 2020 году мужчина принял ислам. В социальной сети он начал переписываться с членом ИГИЛ* (прим. - запрещена на территории РФ). Мужчина попал под негативное влияние участников террористической организации. Он принял решение перебраться в Турцию, а затем в Сирию для вступления в ряды исламских боевиков. Летом 2021 года правоохранители задержали его в аэропорту Минеральных вод.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» и «Приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании».

Южный окружной военный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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