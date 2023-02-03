За 2022 год в порт Ростова незаконно пытались провести 86 тонн топлива

Таможенники ловят судна на незаконном провозе алкоголя и запчастей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовские таможенники за 2022 год выявили 86 тонн незаконного топлива. Об этом сообщили в пресс-лужбе Южного таможенного управления.

За прошлый год было возбуждено 62 административных дела по фактам нарушения таможенного законодательства. Большая часть из них за незаконный провоз топлива. По словам ио начальника таможенного поста Речного порта Ростова Вячеслава Демьянова, в некоторых случаях топливо помещали в приспособления, которые затрудняют определение его точного количества.

Также на регулярной основе пытаются провести незаконно алкоголь и табачную продукцию. Кроме того, таможенники находят незадекларированные лакокрасочные материалы, запчасти для теплоходов.

Например, в начале 2022 года на судне из Египта обнаружили 59 литров незадекларированной алкогольной продукции из Duty free. Кроме того, осенью прошлого года на теплоходе из Саудовской Аравии таможенники обнаружили незаконный провоз запчастей и 600 литров лакокрасочных материалов. Капитан судна объяснил это усталостью экипажа.

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