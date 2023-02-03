В Ростове мужчина украл из букмекерской конторы 300 тысяч рублей

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону мужчина украл из букмекерской конторы 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, сотрудница конторы отлучилась буквально на несколько минут, а когда вернулась, то увидела, что в кассе нет 300 тысяч рублей. Владелец сразу же обратился в полицию. Спустя время правоохранителям удалось задержать 36-летнего местного жителя. Выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу и убийство. Злоумышленник любил азартные игры. В один из дней он проиграл все свои деньги и решился на кражу. Все 300 тысяч он проиграл на ставках.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Устроивший стрельбу в торговом центре многодетный отец скрывался от полиции в ростовской гостинице

Подозреваемого задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело

(Подробности)