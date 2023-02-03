6,1 млн рублей потратят на содержание трех модульных туалетов в Ленинском районе Ростова

За эти деньги уличные кабинки будут поддерживать в чистоте и порядке Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ростове-на-Дону начали искать подрядчика, который возьмет на себя обязанности по обслуживанию трех модульных туалетов в Ленинском районе города. Конкурс открыли на сайте госзакупок.

Исполнителя должны определить уже через несколько дней, 13 февраля. Контракт заключат на срок до 31 декабря 2023 года. На выполнение работ из городского бюджета должны выделить 6,1 млн рублей.

За эти деньги уличные кабинки будут поддерживать в чистоте и порядке. Будут проводить дезинфекцию, следить за водоснабжением. Также должны нанять штат работников: от мастера до слесаря-сантехника и электромонтера.

Отметим, речь идет только о трех биотуалетах, которые находятся в парке Максима Горького, на улицах Московской и Пушкинской. Всего же власти закупили 10 кабинок. Остальные находятся в Кировском (шесть) и Пролетарском районах (один).

Напомним, на установку всех объектов в 2021 году власти города потратили 29 млн рублей. Подрядчиком по этому тендеру выступал предприниматель Егор Евдокимов из Санкт-Петербурга. Ранее выяснилось, что за прошлый год новые уборные принесли в ростовский бюджет 203,7 тысячи рублей.

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