В Ростовской области раскрыли служебный подлог при составлении устава городского поселения

Сотрудники ФСБ сообщили о нарушении в городском поселении
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области раскрыли служебный подлог при составлении устава Миллеровского городского поселения. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.
- Уголовное дело было возбуждено по факту внесения ложных сведений в официальные документы, на основании которых произошла регистрация устава в органах юстиции, - прокомментировали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».
По данным следствия, новые сведения в документе касались муниципальных служащих и депутатов. Специалистам предоставлялось право на получение зарплаты за счет местного бюджета, менялась также процедура выборов главы администрации поселения.
- Изменения были внесены неустановленным должностным лицом. Кроме того, выяснилось, что публичного обсуждения с жителями поселения, не было, - добавили в пресс-службе УФСБ.
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