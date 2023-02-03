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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 12:25

В Ростовской области раскрыли служебный подлог при составлении устава городского поселения

По этому факту было возбуждено уголовное дело
Ангелина СКИБА
Сотрудники ФСБ сообщили о нарушении в городском поселении

Сотрудники ФСБ сообщили о нарушении в городском поселении

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области раскрыли служебный подлог при составлении устава Миллеровского городского поселения. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе УФСБ России по донскому региону.

- Уголовное дело было возбуждено по факту внесения ложных сведений в официальные документы, на основании которых произошла регистрация устава в органах юстиции, - прокомментировали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

По данным следствия, новые сведения в документе касались муниципальных служащих и депутатов. Специалистам предоставлялось право на получение зарплаты за счет местного бюджета, менялась также процедура выборов главы администрации поселения.

- Изменения были внесены неустановленным должностным лицом. Кроме того, выяснилось, что публичного обсуждения с жителями поселения, не было, - добавили в пресс-службе УФСБ.

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