Мобилизованные бойцы из Ростовской области получили средства для обустройства полевых лагерей

Личную встречу с военными провел заместитель губернатора Вадим Артемов. Фото: сайт правительства РО

Мобилизованным бойцам из Ростовской области в зону специальной операции доставили имущество для дополнительного обустройства полевых лагерей. Полезный груз по поручению губернатора передал замглавы региона Вадим Артемов.

Известно, что военные также получили технику, которая не входит в стандартный набор Минобороны, в том числе радиостанции. Кроме того, в составе груза передали спальники и продукты.

Все необходимое закупили на средства фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, который на добровольной основе формируют жители региона и предприятия. Например, 2022 году на счет фонда поступило более 770 млн рублей.

- Встреча с военными - часть масштабной работы, которую правительство региона проводит в рамках оказания помощи военнослужащим, - пояснил Вадим Артемов.

Чиновник также рассказал, что во время визита лично пообщался с бойцами подразделения. Солдаты попросили оказать помощь с завершением ремонта крыши, заменой системы отопления и другими бытовыми вопросами, касающимися членов их семей.

Это уже не первая подобная поездка. После таких встреч адресную помощь военнослужащие и их родные получают в кратчайшие сроки. Только в рамках акции #Мывместе волонтеры отработали более 2,5 тысячи заявок.

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