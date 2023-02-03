Полный зал ростовчан 40+ встретил Шамана в Ростове-на-Дону

Ни одного свободного места в зале не было. Фото: предоставлено героем публикации.

Роман Медведев из Ростова-на-Дону вплоть до 2 февраля 2023 года фанатом Шамана не являлся. Однако увидев на афише в городе раскрученное по телевизору лицо, решил купить билет на концерт. Было интересно в живую послушать того, кем так восхищаются миллионы россиян. Ростовчанин рассказал «КП — Ростов-на-Дону», как ведет себя на сцене новоиспеченный молодой кумир миллионов, а также какая публика пришла на концертную площадку, что в парке Вити Черевичина.

И вот этот день настал! Роман признался, что его «порадовал» тот факт, что на разогреве у Шамана никого не было - он сразу вышел на сцену. И кого же он увидел в зале?

- Публика от 30+ до 60+, основной народ - 40+. Молодежи в моем понимании практически не было, - рассказал ростовчанин. - Уверен, что эти же люди ходят на Стаса Михайлова. Дамы - в платьях Zara, мужчины - в свитерах белорусского трикотажа. Ростов себе не изменил.

Хоть сам посетитель концерта был не особо силен в октавах, он сразу заметил, что исполнитель поет в живую. Как давнему поклоннику Фредди Меркьюри, Роману показалось, что некоторые движения Шаман заимствовал именно у этого рок-певца.

- Это неплохо, - подчеркнул меломан. - Плохо, если бы были движения Верки Сердючки. Парень раскован, шутит и получает обратную связь сразу на сцене. Выглядит это красиво и искренне.

Посетитель концерта не мог не отметить, что ни одного свободного места в зале не было. И все как один подпевали исполнителю. Особенно, когда Шаман запел «Я русский».

- И если дамы пустили слезу практически сразу, то мужчин добила именно эта песня, - заверил собеседник. - Ее смело можно считать негласным гимном русского народа. А вот под остальной репертуар можно и грустить, и танцевать. Хочется отметить слова песен: прям тянет их подпевать.

Ростовчанин был не в курсе, что Шаман поет гимн России на каждом своем концерте. При том «парень исполняет его мастерски». Ведь как еще объяснить тот факт, что весь огромный зал в этот момент встал и стал петь вместе певцом?

- И стояли потом еще минут десять, - поделился впечатлениями Роман. - Это было сильно! Исполнение и атмосфера - все сошлось.

В завершении концерта зал криками буквально «вытащил» вокалиста на сцену для еще одной песни. Шаман не наиграно растрогался. Чем завоевал себе сердце еще одного фаната.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Певец Шаман спел перед бойцами в военном госпитале в Ростове

Сюда он приехал после выступления на Донбассе (подробнее)