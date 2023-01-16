Певец Шаман спел перед бойцами в военном госпитале в Ростове

Артист побывал на Донбассе Фото: Даниил ОПАРИН

Российский певец Shaman после своей поездки на Донбасс решил заехать в военный госпиталь, который находится в Ростове. Исполнитель выступил в актовом зале больницы перед военнослужащими, которые сейчас проходят там лечение.

Артист исполнил один из самых известных своих хитов «Я русский». Также исполнитель подарил своим слушателям гитары с автографом и фирменный мерч «Я русский».

Как сообщает федеральный сайт «Комсомольская правда» певец Shaman после своей поездки в Донбасс решил выпустить новую песню, которую записал прямо там. В запись войдут голоса российских военнослужащих, а также местных жителей Донбасса

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