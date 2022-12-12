«Берегите себя»: Певец SHAMAN исполнил песню для донских казаков, участвующих в спецоперации

Шаман обращается к казакам не иначе, как к "родным" Фото: Даниил ОПАРИН

Казаки из Ростовской области одними из первых записались в добровольцы, когда началась специальная военная операция. Как рассказал верховный атаман «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» Николай Дьяконов, отряд «Дон» был создан в марте, в его состав вошли донские, кубанские и терские казаки. На днях поддержать их решил популярный певец SHAMAN.

БОЕВЫЕ ПОДВИГИ

По словам Николая Дьяконова, бойцы отряда выполняли боевые задания и в северном и в южном направлениях. Он говорит, что за все месяцы специальной военной операции противнику не удавалось прорвать линию фронта, на которой стояли казаки. А о минометчиках и зенитчиках уже слагают легенды.

- Ребята своей огневой поддержкой не оставляют противнику шансов. За один бой могут уничтожить несколько вражеских танков, - продолжает собеседник.

По его словам, командование противника даже отдало приказ не брать казаков в плен, а сразу расстреливать.

Героизм и смелость казаков заметил и певец, который Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.

Песни артиста набирают миллионные просмотры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СОЛО ДЛЯ КАЗАКОВ

Напомним, SHAMAN — один из самых популярных музыкантов в России на данный момент. Артист неожиданно ворвался в музыкальную повестку с песнями «Встанем», «Я русский». Клипы на эти композиции набирают миллионные просмотры в сети.

На днях исполнитель решил поддержать казаков. Он отправил им обращение — передал привет и спел казачью песню.

- Привет, родные, это Шаман. Казакам с бригады «Дон» шестого Гвардейского Казачьего полка, 208-ого казачьего полка бригады «Кубань», отрядов «Таврида», «Ермак» и другим братьям-казакам, героически выполняющим поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции, хочу исполнить несколько строк, - говорит в обращении артист.

После этого без всякого аккомпанемента исполнил «Не для меня придет весна».

- Берегите себя, возвращайтесь с победой, любо, казаки, - добавил в конце исполнитель.

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