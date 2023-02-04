В Ростове запланировали строительство дублера путепровода в створе улицы Малиновского

Проект должны завершить в первом квартале 2024 года. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону приступили к проекту строительства соединительного участка от Таганрогской до Доватора. Речь, в том числе, идет о возведении путепровода через ж/д пути, сообщил в Telegram Алексей Логвиненко.

- Дорогу планируют проложить от Доватора по реконструируемым направлениям Алейникова - Шаповалова - Литовская. Далее путь пройдет по путепроводу через железнодорожную дорогу в створе Литовской и до примыкания к Таганрогской в районе памятника «Авиаторам всех поколений», - уточнил Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, в результате работ должны появиться альтернативный маршрут Центр - микрорайон Военвед и дублер моста в створе Малиновского.

- Это даст импульс жилищному строительству и инвестиционным проектам. Завершить подготовку документации должны в первом квартале 2024 года, - отметил Алексей Логвиненко.

Добавим, в рамках планировки и межевания в районе улицы Таганрогской собираются возвести жилые дома, дошкольные и образовательные учреждения на 720 и 2250 мест соответственно. Появится также «комплексная социальная и культурно-бытовая инфраструктура», на 5 га благоустроят парк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После ухудшения погоды на улицы Ростова-на-Дону вывели 129 единиц техники

В течение дня также задействуют 570 уборщиков территорий (подробности)