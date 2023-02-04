Источник: мобилизованный военный с контузией пешком добрался в Ростовскую область

Сейчас ситуацию более детально должны выяснять правоохранители
Фото: Борис КОКУРИН
В Ростовской области на территории села Греково-Тимофеевка задержали мобилизованного бойца, который пешком пришел из зоны проведения специальной операции. Об этом 4 февраля журналистам «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.
Мужчину нашли в начале февраля, патрульные правоохранители заметили его на дороге. Он хромал и заметно нервничал. В итоге выяснилось, что военный, предварительно, с контузией прибыл пешим ходом с территории СВО. Он оказался уроженцем Приморского края.
Как именно и по какой причине боец прибыл в Ростовскую область, пока неизвестно. Сейчас ситуацию более детально должны выяснять правоохранители.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Азовский военкомат признали лучшим по проведению частичной мобилизации в Ростовской области
Также отметили работу военно-учетных столов в 7 сельских поселениях (подробности)