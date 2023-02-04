Женщина на прямой разговор о зарплате решались с меньшей уверенностью, чем мужчины Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове почти треть респондентов просили начальство о повышении зарплаты. Эти данные со ссылкой на исследование SuperJob публикует «Городской репортер».

По данным опроса, о прибавке в течение 2022 года мечтали более 30 %. Чаще всего финансовый вопрос беспокоил мужчин (37 %), женщины на прямой разговор о зарплате решались с меньшей уверенностью (25 %).

Если брать возрастные критерии, то люди старшего поколения реже просили поднять оплату труда, чем их более молодые коллеги. Кроме того, выяснилось, что зарабатывающие выше среднего стремятся вновь и вновь заводить разговор с начальством об уровне своих доходов.

Больше всего участников опроса надеялись на 20-процентную прибавку. Однако каждый девятый их них в итоге добился вдвое меньшего результата. Почти у половины специалистов переговоры о повышении оплаты ничем не закончились.

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