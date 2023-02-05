В Ростове заявили, что каждая третья яма на дорогах образовалась после работ коммунальщиков

Власти прописывают требования к восстановленному асфальту после ремонта коммуникаций Фото: Тимур ХАНОВ.

Каждая третья яма на дорогах Ростова-на-Дону появилась после работ коммунальщиков. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на Владимира Костюка - главу дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры.

- Во время проверок выяснили, что от 30 до 40 % выбоин приходится на охранные зоны ресурсников или на те латки, где они устраняли аварии или производили разрытия, - отметил Владимир Костюк.

Чиновник добавил, что на ремонт дорожных ям в 2023 году планируют потратить около 89 млн рублей. Объем работ составит более 67 тысяч кв. метров.

При этом для ресурсников в специальных договорах прописывают требования к асфальту, который должен появляться после ремонта коммуникаций. Однако подобные бумаги не все организации согласились подписывать. Некоторые заявили, что дополнительные требования ведут к потере денег.

Дело в том, что «залатать» проезжую часть после разрытия должны в течение 5 дней. Этот срок можно увеличить еще на 5 дней, но потом начинают штрафовать - по 10 тысяч рублей за каждый день просрочки.

- Учитывая количество подобных работ и практику их устранения, штрафные санкции могут исчисляться миллионами. Но сейчас муниципалитет выписывает суммы за сам факт разрытия. По кодексу об административных правонарушениях, это 300 тысяч рублей, - рассказал директор городского департамента автодорог Денис Водопьянов.

Сдавать власти не собираются - договоры, которые предлагают подписывать коммунальщикам, соответствуют федеральному законодательству, поэтому оспорить их едва ли получиться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Ростова-на-Дону объяснили, почему рвутся теплосети и отключается отопление

Сейчас за состоянием коммуникаций следят в ежедневном режиме (подробности)