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НовостиОбщество6 февраля 2023 4:39

В Ростове 6 февраля ожидается пасмурная погода и минусовая температура

Столбики термометров опустятся до -4 градусов
Лейла МИРИШОВА
Ростовчанам стоит утепляться

Ростовчанам стоит утепляться

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростове-на-Дону начало недели будет пасмурным и морозным. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В понедельник, 6 февраля, в городе целый день будет пасмурная погода и без осадков. Утром и днем столбики термометров покажут -4...-2 градуса. К вечеру температура воздуха понизится до -5. Порывы ветра в этот день составят 5-6 метров в секунду.

Во вторник синоптики предупредили о небольшом снеге днем, а температура воздуха составит -6 градусов.

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(Подробности)