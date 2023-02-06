В Ростове 6 февраля ожидается пасмурная погода и минусовая температура

Ростовчанам стоит утепляться Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростове-на-Дону начало недели будет пасмурным и морозным. Об этом сообщили в Ростгидрометцентре.

В понедельник, 6 февраля, в городе целый день будет пасмурная погода и без осадков. Утром и днем столбики термометров покажут -4...-2 градуса. К вечеру температура воздуха понизится до -5. Порывы ветра в этот день составят 5-6 метров в секунду.

Во вторник синоптики предупредили о небольшом снеге днем, а температура воздуха составит -6 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на февраль 2023: дожди, снегопады и морозы до -17 прогнозируют синоптики

Начальник гидрометцентра Елена Назарова предупредила о дождях, снеге и морозах в феврале в Ростовской области

(Подробности)