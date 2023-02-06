В Ростовскую область из Парижа доставили частицу мощей святого великомученика Пантелеймона

Люди обращаются к святому с просьбами об исцелении души и тела Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовскую область из Парижа доставили частицу мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона. Православной реликвии можно поклониться в батайском храме, который находится на улице Половинко.

Вчера, 5 февраля, в Пантелеимоновском храме уже провели Божественную литургию и молебен с чтением акафиста. После этого мощи вынесли верующим.

Святыня теперь должна остаться в Батайске на постоянной основе. Известно, что ее нашли в одной из католических епархий. После этого частицу мощей выкупил благотворитель и передал в донской регион.

Напомним, великомученик и целитель Пантелеимон родился в конце III века в период гонений на христиан. Святой посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Юноша безвозмездно исцелял людей именем Иисуса Христа. Когда об этом узнали завистники, божий праведник не отрекся от веры. За это его приговорили к пыткам и казни.

Люди обращаются к святому с просьбами об исцелении души и тела. Целителю Пантелеимону молятся также об излечении раненых воинов.

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