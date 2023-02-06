В Ростовской области пары стали реже разводиться в первые 5 лет брака

41 % пар прекращали семейные отношения в возрасте от 26 до 35 лет Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростовской области количество разводов увеличилось на 10,5 % и составило 20,1 тысячи пар. Эти цифры приводятся в отчете управления ЗАГС за 2022 год.

После анкетирования специалисты вычислили, что 41 % пар прекращали семейные отношения в возрасте от 26 до 35 лет. При этом 23,8 % респондентов состояли в браке от 1 до 5 лет (в 2021 году этот показатель составлял 27,5 %).

- Основные причины разводов - утрата супружеских чувств, финансовые затруднения и несовпадение интересов. Согласно опросу 72,2 % граждан признались, что расставание было «давно созревшим решением», - говорится в отчете.

Эксперты подчеркнули, что исследование не отражает полную картину, потому что опрос прошли только 3,7 тысяч человек.

- Вместе с тем, 21,2 % респондентов отрицательно высказались о неузаконенном сожительстве. Для 63,2 % опрошенных брак представляет собой союз, в котором супруги понимают и поддерживают друг друга. 48,3 % считают, что рождение ребенка - главное, для чего создается семья, - добавили в представители ЗАГС в своем отчете.

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