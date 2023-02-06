В Ростове мужчина регулярно крал деньги из кассы компьютерного клуба

Мужчину задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону мужчина регулярно крал деньги из кассы компьютерного клуба. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 6 февраля.

По информации ведомства, 26-летний мужчина решил поработать администратором в одном из компьютерных клубов Ростова. Новому сотруднику показали, как открывается кассовый аппарат и объяснили его обязанности. Воспользовавшись доверием начальства, новый администратор забирал себе часть денег из кассы во время того, как выдавал сдачу посетителям. За несколько дней ему удалось украсть порядка 50 тысяч рублей. Все деньги он тратил на свои нужды.

Однако, во время ревизии бухгалтер выявил крупную недостачу. Горе-работника задержала полиция. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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