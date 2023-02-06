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НовостиОбщество6 февраля 2023 14:05

В Ростове мужчина регулярно крал деньги из кассы компьютерного клуба

Все украденные средства он тратил на свои нужды
Лейла МИРИШОВА
Мужчину задержала полиция

Мужчину задержала полиция

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону мужчина регулярно крал деньги из кассы компьютерного клуба. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 6 февраля.

По информации ведомства, 26-летний мужчина решил поработать администратором в одном из компьютерных клубов Ростова. Новому сотруднику показали, как открывается кассовый аппарат и объяснили его обязанности. Воспользовавшись доверием начальства, новый администратор забирал себе часть денег из кассы во время того, как выдавал сдачу посетителям. За несколько дней ему удалось украсть порядка 50 тысяч рублей. Все деньги он тратил на свои нужды.

Однако, во время ревизии бухгалтер выявил крупную недостачу. Горе-работника задержала полиция. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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