В 2023 году начнется проектирование трех дорожных объектов, на территории старого Аэропорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2023 года в Ростове-на-Дону завершат пять объектов реконструкции и строительства дорог. Об этом в своем Telegram-канале 6 февраля рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, всю необходимую проектную документацию подготовят в 2023 году, по нескольким объектам в первом квартале 2024 года. Так, в планах провести реконструкцию автодороги по переулку Алябьева — улицы Виталия Ходоша; автодороги по улице Орбитальная от перехода через балку «Темерник» до улицы Добровольского с выходом на улицы Космическая; перехода балки «Темерник»; дороги по улице Оганова.

Также запланировано строительство участка автомобильной дороги от переулка Дунайский до проспекта М. Нагибина; строительство транспортной развязки на пересечении проспекта М. Нагибина — улицы Нариманова, а также проектирование дороги от микрорайона, где расположен жилой комплекс «Западная резиденция».

- После завершения проектирования и получения заключения экспертизы, все вышеуказанные проекты мы планируем предложить к реализации в рамках национальных проектов. Последующая их реализация позволит существенно уменьшить проблемы транспортной доступности жилых микрорайонов «Суворовский», «Платовский», застройки территории бывшего завода Электроаппарат, — поделился Алексей Логвиненко.

Кроме того, в 2023 году начнется проектирование трех дорожных объектов, на территории старого Аэропорта. Областным и городским бюджетом запланировано проектирование моста на Зеленый остров, автодороги в районе кластера «Акватория», а также реконструкция участка дороги по ул. Доватора от пр. Маршала Жукова до прохождения «Западной хорды».

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