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НовостиОбщество7 февраля 2023 6:33

В Ростове для строительства развязки на Нагибина заасфальтируют часть сквера «Электроаппарата»

Контракт на разработку проекта уже заключен
Лейла МИРИШОВА
Контракт на разработку проекта уже заключен

Контракт на разработку проекта уже заключен

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону для строительства развязки на Нагибина заасфальтируют часть сквера завода «Электроаппарат». Схему планировки дорожного объекта показал в своем Telegram-канале Алексей Логвиненко.

Согласно документу, дорога пройдет от переулка Дунайского до проспекта Нагибина и затем через развязку - до Нариманова. Как раз на том месте и находится сквер. Отметим, что это будет дорога к двум жилым комплексам.

По словам сити-менеджера, контракт на разработку проекта уже заключен.

- Последующая реализация позволит существенно уменьшить проблемы транспортной доступности застройки территории бывшего завода «Электроаппарат», - отметил Алексей Логвиненко.

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Вся проектная документация будет готова в 2023 году

(Подробности)