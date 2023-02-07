В Ростове для строительства развязки на Нагибина заасфальтируют часть сквера «Электроаппарата»

Контракт на разработку проекта уже заключен Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону для строительства развязки на Нагибина заасфальтируют часть сквера завода «Электроаппарат». Схему планировки дорожного объекта показал в своем Telegram-канале Алексей Логвиненко.

Согласно документу, дорога пройдет от переулка Дунайского до проспекта Нагибина и затем через развязку - до Нариманова. Как раз на том месте и находится сквер. Отметим, что это будет дорога к двум жилым комплексам.

По словам сити-менеджера, контракт на разработку проекта уже заключен.

- Последующая реализация позволит существенно уменьшить проблемы транспортной доступности застройки территории бывшего завода «Электроаппарат», - отметил Алексей Логвиненко.

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