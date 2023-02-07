В Ростове до 8 февраля объявили экстренное предупреждение из-за снега, ветра и гололедицы

Возможны перехлесты проводов, падения деревьев и рекламных щитов Фото: Евгения ГУСЕВА

7 и 8 февраля в Ростове ожидаются снег и гололедица, ветер может усилиться до 18 м/с. Об этом со ссылкой на синоптиков предупреждает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС.

Жителей и гостей города просят быть внимательными в непогоду. Возможны перехлесты проводов, падения деревьев и рекламных щитов. В связи с этим во время ветра следует держаться немного поодаль от всех перечисленных объектов. Также в таких местах не рекомендуют парковать машины.

Очень опасно подходить к оборванным проводам. При скачках напряжения в электросети в домах нужно сразу же отключать все электроприборы.

Водителям и пешеходам необходимо соблюдать ПДД. Автолюбители должны придерживаться безопасной скорости. Оставлять транспорт нужно только на разрешенных местах, в ином случае автомобили будут мешать работе коммунальной техники.

Пешеходам напоминают, что переходить проезжую часть необходимо по «зебре». При этом нужно быть осторожными - около остановок и перед светофорами часто образуются наледи. В экстренных случаях необходимо звонить по номеру «112».

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