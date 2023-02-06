Сильный ветер, снег и метели обрушатся на Ростовскую область в ближайшие дни

Ветер может усилиться до 20-23 м/с Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются штормовой ветер и метели. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

- На Дону прогнозируются сильные осадки, гололедные отложения, налипание мокрого снега, усиление ветра до 20-23 м/с, - рассказал Роман Вильфанд.

По словам эксперта, стихия будет бушевать в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Причиной непогоды станет столкновение теплого воздуха с холодными массами, которые принесет антициклон. Похожие природные явления происходили летом 2022 года, тогда из-за этого фиксировали сильные ливни.

Добавим, ранее донские синоптики сообщили о ночных заморозках до -11 градусов в Ростове-на-Дону. Завтра, 7 февраля, в донской столице ветер может подняться до 12 м/с, иногда порывы будут составлять 15-17 м/с.

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