Очередного нелегального парковщика поймали около рынка на Темернике в Ростове

Нарушителю грозит административное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове, на Темернике, задержали очередного нелегального парковщика, который решил вымогать деньги у водителей. Об этом 7 февраля рассказали в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, нарушитель выбрал для своего незаконного промысла стоянку около местного рынка и даже успел получить от одного из автовладельцев 100 рублей. Мужчина рассказал водителю, что за место и безопасность машины якобы нужно платить. В ином случае, по словам вымогателя, с транспортом могло произойти все что угодно.

Вероятно, хитрец и дальше обманывал бы людей, но о его нелегальном «стартапе» узнали сотрудники полиции. Теперь нарушителю грозит административное дело за «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации». По этой статье могут выписать штраф на сумму от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

К слову, весной 2022 года директор рынка «Темерник» уже сообщал журналистам «КП - Ростов-на-Дону» о «парковочной мафии». Тогда этой информацией заинтересовались в прокуратуре региона.

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