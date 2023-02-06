На трассе Ростов - Азов после столкновения Lexus и Hyundai пострадал один из водителей

Донских водителей просят быть внимательными за рулем. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области на трассе Ростов - Азов в ДТП пострадал водитель иномарки. Мужчину с травмами увезли в больницу. Об этом сообщают в отделе пропаганды УГИБДД.

- Предварительно, вечером 5 февраля 33-летний водитель автомобиля Lexus при встречном разъезде нарушил правила, ушел в занос и зацепил Hyundai Solaris. Пострадал владелец второго авто. Сейчас сотрудники полиции проясняют ситуацию, - прокомментировали в УГИБДД.

Донских водителей просят быть внимательными. Нельзя отвлекаться за рулем и совершать резкие необдуманные маневры на дороге.

Добавим, ранее в городе Зверево при столкновении Opel Astra и «ВАЗ-2103» пострадали женщина и девочка-подросток.

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