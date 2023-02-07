В Ростовской области за неделю зафиксировали почти 18 тысяч случаев гриппа и ОРВИ

Во время сезонных инфекций нужно принимать витамины и носить маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области уровень гриппа и ОРВИ за неделю оказался ниже эпидпорога на 7,7 %. Всего зарегистрировали более 17,9 тысячи случаев респираторной инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

- С 30 января по 5 февраля заболеваемость была на уровне эпидпорога среди людей от 15 лет и старше (0,3%). В остальных в возрастных группах показатель оказался ниже: среди малышей до 2 лет - на 45,2 %, среди детей 3-6 лет - на 31,6 %, в группе от 7 до 14 лет - на 23,3 %, - рассказали в ведомстве.

Специалисты отметили, что в 17,9 % у заболевших людей был грипп. Количество случаев этого вируса снизилось «на 52 % на 2-й неделе, 40 % на 3-й неделе и на 20,5 % на 4 неделе».

Жителям Дона напоминают: во время сезонных инфекций нужно принимать витамины, носить маски в общественных местах и соблюдать респираторный этикет. Если поднимется температура, появятся кашель, насморк, боль в горле и в мышцах, следует обратиться к врачу.

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