Перебои с водоснабжением возможны в разных районах города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

7 февраля в Ростовской области жителей Таганрога предупредили о возможных ограничениях при подаче воды. Перебои могут возникнуть из-за погодных условий, поясняют в местном водоканале.

- Сегодня утром произошло усиление восточного ветра, уровень воды в водоисточниках снижается. В связи с изложенным возможны ограничения при поступлении ресурса в разводящие сети, - прокомментировали в компании.

По прогнозу синоптиков, сила и скорость отгонного ветра до конца недели не снизится. В этот вторник в Таганроге прогнозируют порывы до 18 м/с.

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