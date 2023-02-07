В Ростовской области восстановили права 83 медицинских работников

После проверки медработники смогли получить свои деньги Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростовской области после проверки, инициированную по поручению генпрокурора России Игоря Краснова, восстановили права 83 медицинских работников. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало обращение медсестры городской больницы Каменска-Шахтинского. Она пожаловалась на маленькую зарплату.

Оказалось, что заявителю и еще 13 ее коллегам в период с 2020 года по август 2022 зарплату платили в сумме ниже минимального размера оплаты труда. Существенно уменьшали и стимулирующие выплаты.

- Проведенными в рамках рассмотрения обращения проверками аналогичные нарушения закона выявлены в работе иных медицинских организаций региона, - прокомментировали в УГП РФ по СКФО и ЮФО.

Надзорный орган составил 40 актов реагирования. В результате были восстановлены права 83 медицинских работников. Специалисты получили выплаты на общую сумму более 500 тысяч рублей.

- К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 38 должностных лиц, - сказали в прокуратуре.

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