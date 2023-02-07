В Ростовской области экс-начальнику отдела ГИБДД Новочеркасска частично отменили приговор

Одну из статей дела направили на новое рассмотрение Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бывшему начальнику отдела ГИБДД Новочеркасска частично отменили приговор. Эту информацию 7 февраля подтвердили в пресс-службе Ростовского областного суда.

- В предыдущей инстанции приговор вынесли по статьям 290 УК РФ («Получение взятки») и 159 УК РФ («Мошенничество»). По одной из этих статьей наказание было отменено и передано на новое рассмотрение, - прокомментировали в журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Напомним, подозреваемого задержали несколько лет назад. По версии следствия, экс-правоохранитель получил деньги за покровительство по службе, а также требовал назад у нескольких подчиненных якобы ошибочно начисленные им премии. Зимой 2022 года мужчине вынесли приговор в Новочеркасском городском суде. Наказание тогда утвердили в виде 4 лет и 2 месяцев колонии общего режима.

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