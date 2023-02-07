Администрация посоветовала автомобилистам выстраивать свой маршрут через путепровод 1038-й км Фото: Иван МАКЕЕВ

В Каменске-Шахтинском перекроют железнодорожный переезд. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, в городе 15 февраля для транспорта закроют железнодорожный переезд рядом с парком Маяковского. Проезд будет закрыт с 8 до 17 часов. Администрация посоветовала автомобилистам выстраивать свой маршрут через путепровод 1038-й км и заранее продумать путь.

Напомним, что с 18 февраля в Ростове решили ограничить скорость движения транспорта на улице Доватора. Допустимая скорость составит 40 километров в час.

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(Подробности)