Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 февраля 2023 7:56

Житель Ростовской области не заметил нож в спине и час ходил по гостям

Даже при помощи полиграфа он не смог вспомнить, кто его вонзил
Татьяна ЛЫСЕНКО
Мужчина должен был пройти проверку на детекторе лжи.

Мужчина должен был пройти проверку на детекторе лжи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шокирующую историю, которая произошла около семи лет назад, рассказал полиграфолог СК России по Ростовской области Роман Макаренко.

К нему в кабинет пришел мужчина, который должен был пройти проверку на детекторе лжи. Оказалось, что он сам - потерпевший. Кто-то вонзил ему нож в спину, но дончанин этого не заметил. Более того, с инородным предметом он за час сходил в гости к одним соседям, потом – к другим. Те тоже не увидели, как мужчина истекает кровью.

Скорую вызвали только тогда, когда тот упал и потерял сознание. Делом занялись полицейские. Вот только сам пострадавший даже не смог предположить, кто из его товарищей воткнул ему нож в спину. В тот день он был сильно пьян.

- Следователи подумали – кого-то покрывает и отправили к полиграфологу, - добавил специалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области. - Но мужчине так и не удалось вспомнить, кто и при каких обстоятельствах воткнул ему в спину нож. Искажение восприятие в его состоянии было настолько велико, что он этого не заметил!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре истории от полиграфолога, которые шокируют и удивляют

Как с помощью полиграфа удавалось доказать невиновность подозреваемого в тяжком преступлении? И можно ли в принципе обмануть полиграф?

Гостем радиостудии «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» стал полиграфолог – специалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, подполковник юстиции Роман Макаренко. (подробности)