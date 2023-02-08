Житель Ростовской области не заметил нож в спине и час ходил по гостям

Мужчина должен был пройти проверку на детекторе лжи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шокирующую историю, которая произошла около семи лет назад, рассказал полиграфолог СК России по Ростовской области Роман Макаренко.

К нему в кабинет пришел мужчина, который должен был пройти проверку на детекторе лжи. Оказалось, что он сам - потерпевший. Кто-то вонзил ему нож в спину, но дончанин этого не заметил. Более того, с инородным предметом он за час сходил в гости к одним соседям, потом – к другим. Те тоже не увидели, как мужчина истекает кровью.

Скорую вызвали только тогда, когда тот упал и потерял сознание. Делом занялись полицейские. Вот только сам пострадавший даже не смог предположить, кто из его товарищей воткнул ему нож в спину. В тот день он был сильно пьян.

- Следователи подумали – кого-то покрывает и отправили к полиграфологу, - добавил специалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области. - Но мужчине так и не удалось вспомнить, кто и при каких обстоятельствах воткнул ему в спину нож. Искажение восприятие в его состоянии было настолько велико, что он этого не заметил!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре истории от полиграфолога, которые шокируют и удивляют

Как с помощью полиграфа удавалось доказать невиновность подозреваемого в тяжком преступлении? И можно ли в принципе обмануть полиграф?

Гостем радиостудии «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» стал полиграфолог – специалист отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области, подполковник юстиции Роман Макаренко. (подробности)