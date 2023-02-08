В Ростовской области пожар вспыхнул на территории завода по переработке нефтепродуктов

Огонь разгорелся на территории завода «Ресурс». Фото: управление МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области в Новошахтинске на территории завода по переработке нефтепродуктов вспыхнул пожар. Сейчас площадь горения, по предварительным оценкам, составляет 100 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- Огонь разгорелся на территории завода «Ресурс». Вызов поступил 8 февраля в 10:24. В 10:59 распространение пламени удалось остановить. Сейчас тушение продолжается, - рассказали в экстренном ведомстве.

Известно, что в эти минуты на месте происшествия задействовали 42 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС - 35 человек и 10 спецмашин. Информация по пожару уточняется.

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