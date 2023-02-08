Наказание мужчине определили по статье «Хулиганство» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области жителя Константиновска осудили за стрельбу в торговом павильоне. Об этом сообщает пресс-служба донской прокуратуры.

- Местный житель, находясь в общественном месте на пересечении улиц Атаманской и Ленина, произвел выстрелы из охотничьего ружья, чем грубо нарушил общественный порядок, - пояснили в ведомстве.

После этого мужчина был задержан, в его отношении завели уголовное дело по статье «Хулиганство». В итоге суд утвердил наказание в виде 3 лет условно.

Напомним, также в Ростове-на-Дону суд на 1 месяц и 30 суток арестовал жителя Азова, который устроил стрельбу около торгового центра на Западном.

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