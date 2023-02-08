Ростовский общественник опроверг продажу дома Врангеля в Ростове

Площадь здания составляет 360 квадратов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Собственник отреставрированного исторического дома Врангеля в Газетном переулке, 8/47 в Ростове-на-Дону не продает его, а сдает в аренду. Об этом рассказал ростовский общественный деятель Александр Сушков со ссылкой на представителя владельца строения.

- Я пообщался с владельцем дома и с агентством недвижимости, - написал на своей странице в Телеграм общественник. - Выяснилось: дом случайно попал в раздел продаж. Его сдают в аренду.

По его словам, здание реставрировалось действующим собственником на его деньги. По проекту, принятому на Совете при Комитете по сохранению объектов культурного наследия Ростовской области, здесь планировалось открыть музей Белого движения. В проекте были указаны помещения для экспозиции, лектория, научных сотрудников и подсобных дел. Однако неотложные дела заставили хозяина помещения отложить создание музея.

- Владелец здания в настоящее время в районе СВО, заниматься созданием музея для него сейчас проблематично, - сообщил общественный деятель. - Поэтому он пока сдает его в аренду.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростове за 35 миллионов рублей выставили на продажу отреставрированный дом Врангеля.

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