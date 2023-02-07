В Ростове-на-Дону на продажу выставили отреставрированный дом Врангеля

Площадь здания составляет 360 квадратов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону выставили на продажу отреставрированный дом Врангеля. Информация появилась на сайте известного риэлтора.

Историческое здание оценили в 35 млн рублей. Согласно объявлению, продается отдельностоящее строение. Его площадь составляет 360 квадратов, где первый этаж занимает – 280 квадратных метров, а подвал – 80.

Отметим, что на здании заменили кровлю, провели капитальный ремонт фасада и внутренних помещений. Также проделана реставрация оригинальной лепки и барельефов.

В здании подключили все городские сети коммуникаций, есть индивидуальное газовое отопление.

Из самого здания есть сразу несколько выходов – фасадный и два запасных. Рядом с домом находится Казанская лестница и спуск к Набережной.

Напомним, что дом Врангеля построили в 1885 году. Его проектировал архитектор Николай Дорошенко. В этом доме провел свою юность руководитель Белого движения в годы Гражданской войны Петр Врангель. В советское время там находился детский сад, в 90-х здание пустовало.

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