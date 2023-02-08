В Ростовской области сотрудники МЧС опубликовали видео пожара на заводе Новошахтинска

Пожар разгорелся 8 февраля на заводе «Ресурс». Фото: управление МЧС России по Ростовской области

Видео с места пожара, который вспыхнул в Ростовской области на заводе Новошахтинска, поступило в редакцию «КП - Ростов-на-Дону». Съемку на месте происшествия провели сотрудники управления МЧС.

На кадрах ролика видно, что по территории предприятия от очага горения распространился густой дым. Пламя оказалось скрыто в этой завесе.

Напомним, пожар разгорелся 8 февраля на заводе «Ресурс», который специализируется на переработке нефтепродуктов. Предварительно, загорелась одна из установок. Пострадавших нет.

Вызов в экстренные службы поступил примерно в 10:24, в 10:59 остановили распространение огня, в 11:33 ликвидировали открытое горение. На месте происшествия задействовали 42 человека и 13 единиц техники, в том числе от МЧС - 35 человек и 10 спецмашин.

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