Начальник Южного таможенного управления расскажет о работе с новыми регионами и самых крупных задержаниях

Сергей Пашко расскажет о самом интересном в работе таможенников. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Как изменилась работа южнороссийских таможенников в связи с проведением спецоперации и присоединением к России новых регионов, как эта ситуация отразилась на внешней торговле, которую ведет Ростовская область, и как таможня поддерживает донских бизнесменов. Об этом и многом другом в студии радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» расскажет начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко.

Поговорим о новшествах в работе таможенных органов на Дону. И, конечно, о самых громких задержаниях нарушителей, и что незаконного они пытались ввезти на территорию региона. И как таможенники выявляют контрабанду уже на внутреннем рынке.

Включайте радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» в 17.03 на 89,8 FM, и будьте в курсе!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европейский сыр, украинские сладости и контрафактные Converse: таможенники не дали провезти «мимо кассы» 1,7 млрд рублей

В Ростовской области предприниматель может сесть на семь лет за миллион пачек сигарет из Эмиратов (подробнее)